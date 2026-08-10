Standaard vuilwisser 10 x 6 x 2,8 cm 12 x
Vuilwisser voor grondige reiniging zonder chemicaliën.
Wist schoenafdrukken op vloeren, verwijdert birosvlekken, thee- en koffievlekken, verwijdert vuil van meubels en keukenapparatuur enz. - grondige reiniging zonder chemicaliën (test op gevoelige oppervlakken voor gebruik).
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Zwaar hardnekkig vuil
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 / 60 / 28
|Afmetingen, verpakt (mm)
|100 / 60 / 28
Toepassingen
- Oppervlaktereiniging
- Oppervlakte - natte reiniging
- Oppervlak - stomerij