Standaard vuilwisser 10 x 6 x 2,8 cm 12 x

Vuilwisser voor grondige reiniging zonder chemicaliën.

Wist schoenafdrukken op vloeren, verwijdert birosvlekken, thee- en koffievlekken, verwijdert vuil van meubels en keukenapparatuur enz. - grondige reiniging zonder chemicaliën (test op gevoelige oppervlakken voor gebruik).

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Zwaar hardnekkig vuil
Mate van vervuiling Hoog
Hoeveelheid (Stuk(s)) 12
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 / 60 / 28
Afmetingen, verpakt (mm) 100 / 60 / 28
Toepassingen
  • Oppervlaktereiniging
  • Oppervlakte - natte reiniging
  • Oppervlak - stomerij