Toiletaccessoires
Eenvoudige, witte toiletset, bestaande uit een toiletborstel en een stevige kunststof standaard.
Toiletborstelset in de kleur wit met eenvoudig te reinigen kunststof borstelkop en borstelhouder. De borstel wordt discreet afgedekt door de houder.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Materiaal
|PP / PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|370 x 170 x 170
|Afmetingen, verpakt (mm)
|370 x 170 x 170