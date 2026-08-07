Toiletaccessoires

Eenvoudige, witte toiletset, bestaande uit een toiletborstel en een stevige kunststof standaard.

Toiletborstelset in de kleur wit met eenvoudig te reinigen kunststof borstelkop en borstelhouder. De borstel wordt discreet afgedekt door de houder.

Specificaties

Technische gegevens

programma ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Materiaal PP / PET
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 370 x 170 x 170
Afmetingen, verpakt (mm) 370 x 170 x 170
Toiletaccessoires