Ontwikkeld om de veiligheid te verhogen en ongevallen te voorkomen bij schoonmaakwerkzaamheden voor derden: het 2-zijdige waarschuwingsbord van Kärcher dat universeel en over taalbarrières heen kan worden gebruikt. Gemakkelijk te begrijpen pictogrammen wijzen aan beide zijden op het gevaar van uitglijden op de plaats van de reinigingswerkzaamheden. Het gele waarschuwingsbord is ook goed zichtbaar, kan plat worden opgevouwen voor ruimtebesparende opslag en is net zo eenvoudig op te zetten. Een geïntegreerde haak en een bevestigingsclip zorgen voor een eenvoudige bevestiging aan de schoonmaakwagen en een veilig transport. Het gladde oppervlak is bijzonder onderhoudsvriendelijk en kan indien nodig snel worden schoongeveegd.