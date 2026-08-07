Waterslang

Watervulslang, 119 cm.

Watervulslang voor het vullen van emmers. Ideaal voor omgevingen waar geen wasgelegenheid aanwezig is en de sanitaire voorzieningen gebruikt moeten worden om emmers te vullen.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 1190 x 22
Afmetingen, verpakt (mm) 1190 x 20 x 20
Waterslang
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen