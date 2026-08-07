Waterslang
Watervulslang, 119 cm.
Watervulslang voor het vullen van emmers. Ideaal voor omgevingen waar geen wasgelegenheid aanwezig is en de sanitaire voorzieningen gebruikt moeten worden om emmers te vullen.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1190 x 22
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1190 x 20 x 20
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen