De 60 liter, duurzame en roestvrije pedaalemmer is gemaakt van recyclebaar kunststof (met bijna 70% gerecyclede inhoud) en is geschikt voor vuilniszakken in het formaat 70×110 centimeter. Dankzij het voetpedaal, dat het deksel opent via een stevige kunststof stang, kan handcontact met de bak vermeden worden. Bovendien zijn alle onderdelen zeer eenvoudig hygiënisch schoon te maken.