Glimlach 20

Zakhouder van 120 liter met deksel, pedaal en 125 mm achterwielen en 80 mm zwenkwielen voor

Verstelbare tassenhouder. Ideaal voor zowel afvalinzameling als wasinzameling.

Kenmerken en voordelen
Gebruiksgemak
  • Praktisch: voorzien van wielen en ergonomische handgreep voor gemakkelijk transport
Licht en robuust
  • Schokbestendig: volledig gemaakt van roestvrij staal en polypropyleen
Makkelijk onderhoud
  • Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holle ruimten vergemakkelijken de reiniging en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP
Capaciteit (l) 120
Kleur Grijs/wit
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder accessoires (kg) 11,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 13,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 990 x 540 x 1140
Afmetingen, verpakt (mm) 990 x 540 x 1140
Glimlach 20