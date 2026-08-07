Glimlach 20
Zakhouder van 120 liter met deksel, pedaal en 125 mm achterwielen en 80 mm zwenkwielen voor
Verstelbare tassenhouder. Ideaal voor zowel afvalinzameling als wasinzameling.
Kenmerken en voordelen
Gebruiksgemak
- Praktisch: voorzien van wielen en ergonomische handgreep voor gemakkelijk transport
Licht en robuust
- Schokbestendig: volledig gemaakt van roestvrij staal en polypropyleen
Makkelijk onderhoud
- Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holle ruimten vergemakkelijken de reiniging en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Capaciteit (l)
|120
|Kleur
|Grijs/wit
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|13,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|990 x 540 x 1140