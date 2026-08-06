Trolley Classic V
Wagen met professionele universele pers, zakhouder, emmers van 4 l en zwenkwielen met een diameter van 80 mm.
Trolley met professionele kaakpers, opbergvakken en zakhouder. Deze trolley is ideaal voor het reinigen van middelgrote en grote oppervlakten, waarbij het uitspoelen van de mop noodzakelijk is.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur
- Lange productlevensduur: de pers is ontworpen om een lange productlevenscyclus te garanderen, al meer dan 20 jaar een bestseller voor TTS
Eenvoudige installatie
- Modulair: Dankzij de componenten en accessoires kan de systeemwagen aan elke behoefte worden aangepast en op elk moment eenvoudig worden vervangen en gerepareerd
Hoge compatibiliteit
- Compatibel met gangbare riem- en zaksystemen.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|990 x 540 x 1140
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Vloer - stomerij