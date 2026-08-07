Emmer met zwabberpers 15 l
Emmer met een inhoud van 15 l, scheidingswand, met voetpedaal bedienbare rolpers en beugelhandgreep.
Uitermate geschikt voor snelle reiniging van kleinere oppervlakken: Het eenvoudige en eenvoudige systeem bestaat uit een emmer van 15 liter met een tussenschot en een moprolpers die met een voetpedaal kan worden bediend. De geïntegreerde, ergonomische handgreep vergemakkelijkt het optillen en transporteren.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreepVergemakkelijkt het optillen en transporteren van de bak.
scheidingsmuurScheidingswand voor het veilig scheiden van reinigingsoplossing en vuil water.
Licht en robuust
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP / Staal, verzinkt / Staal, roestvrij
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|3,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|460 x 320 x 350
|Afmetingen, verpakt (mm)
|460 x 320 x 350
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging