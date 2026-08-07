De emmer met dubbele kamer van Kärcher zorgt dankzij de slimme scheiding van reinigingsoplossing en vuil water voor de beste reinigingsresultaten bij het schoonmaken van vloeren in middelgrote en grote objecten. Dankzij de dubbele handgreep en de 80 mm grote wielen is hij bijzonder eenvoudig te manoeuvreren en te vervoeren. De professionele universele pers en de pershendel van de dubbele emmer zijn ergonomisch optimaal geplaatst en zorgen net als de uitloopbakken voor rugvriendelijk werken, zonder dat de emmer hoeft te worden opgetild. De gladde oppervlakken van de dubbele emmer van recyclebaar, duurzaam en natuurlijk roestvrij polypropyleen zijn bovendien bijzonder eenvoudig hygiënisch schoon te houden.