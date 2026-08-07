Mobiele emmer met dubbele kamer 30 l
Dubbele emmerwagen met emmers van 30 l, rugvriendelijke universele pers, steelhouder en dubbele afvoer. Voor de beste reinigingsresultaten dankzij de scheiding van reinigingsoplossing en vuil water.
De emmer met dubbele kamer van Kärcher zorgt dankzij de slimme scheiding van reinigingsoplossing en vuil water voor de beste reinigingsresultaten bij het schoonmaken van vloeren in middelgrote en grote objecten. Dankzij de dubbele handgreep en de 80 mm grote wielen is hij bijzonder eenvoudig te manoeuvreren en te vervoeren. De professionele universele pers en de pershendel van de dubbele emmer zijn ergonomisch optimaal geplaatst en zorgen net als de uitloopbakken voor rugvriendelijk werken, zonder dat de emmer hoeft te worden opgetild. De gladde oppervlakken van de dubbele emmer van recyclebaar, duurzaam en natuurlijk roestvrij polypropyleen zijn bovendien bijzonder eenvoudig hygiënisch schoon te houden.
Kenmerken en voordelen
Milieuvriendelijke constructie
- Milieuvriendelijk, duurzaam en recyclebaar ontwerp van polypropyleen
Ergonomisch ontwerp
- Potten met uitloop voor ergonomisch legen zonder de emmer op te tillen
Hygiënische behandeling
- Eenvoudig en hygiënisch legen van het vuile water dankzij de achterste afvoerpot
- Beste reinigingsresultaten dankzij de scheiding van reinigingsoplossing en vuil water
Rugvriendelijke kaakpers
- Optimale, rugvriendelijke plaatsing van de pers en de pershendel
Makkelijk onderhoud
- Gladde oppervlakken zonder bobbels voor eenvoudige, hygiënische reiniging
Ergonomische dubbele handgreep
- Ergonomische dubbele handgreep voo
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 380 x 910
|Afmetingen, verpakt (mm)
|580 x 380 x 910
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging