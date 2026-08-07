Nickita Tec 2 x 15 l
Dubbele emmerwagen met kunststof zijhandgreep, gekleurd onderstel en universele pers, 2 emmers met blauw/rode draaghandgreep en zwenkwielen van 80 mm met stootbescherming.
Dubbele emmerwagen met professionele universele pers. Ideaal voor schoonmaakwerkzaamheden in middelgrote en grote gebouwen, waar het wassen van de hoes noodzakelijk is.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontwerp
- Ergonomisch: de dweilpers is hoger gepositioneerd dan andere verkrijgbare persen, waardoor hij makkelijker op de rug ligt
Gebruiksgemak
- Praktisch: licht en compact om het handmatig hanteren tijdens schoonmaakwerkzaamheden te vergemakkelijken
Licht en robuust
- Basisframe uit één stuk voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|7,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|655 x 380 x 870
|Afmetingen, verpakt (mm)
|665 x 380 x 870
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging