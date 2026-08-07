H-Cube-klim
Service auto. Ideaal voor het schoonmaken en voorbereiden van hotelkamers. Aanbevolen voor 2 ruimtes - Met 200 mm rubberen axiaalwielen.
Servicewagen met axiaalwielen, inclusief afneembaar dienblad, multifunctionele tassen, haken en klittenband voor het bevestigen van werkapparatuur en verplaatsbare scheidingswanden.
Kenmerken en voordelen
Maximale flexibiliteit
- Georganiseerd: met veel verplaatsbare verdelers om het interieur aan te passen, waardoor een efficiënt en gemakkelijk te transporteren organisatiesysteem ontstaat
Makkelijk onderhoud
- Uitneembaar: De binnenvakken kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd, waardoor reiniging en hygiëne eenvoudiger worden
Veilig en gemakkelijk te gebruiken
- Handig: de axiaalwielen zorgen voor veiligheid op hellingen en afdalingen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|10,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Afmetingen, verpakt (mm)
|670 x 470 x 1080