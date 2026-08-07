H-Cube-klim

Service auto. Ideaal voor het schoonmaken en voorbereiden van hotelkamers. Aanbevolen voor 2 ruimtes - Met 200 mm rubberen axiaalwielen.

Servicewagen met axiaalwielen, inclusief afneembaar dienblad, multifunctionele tassen, haken en klittenband voor het bevestigen van werkapparatuur en verplaatsbare scheidingswanden.

Kenmerken en voordelen
Maximale flexibiliteit
  • Georganiseerd: met veel verplaatsbare verdelers om het interieur aan te passen, waardoor een efficiënt en gemakkelijk te transporteren organisatiesysteem ontstaat
Makkelijk onderhoud
  • Uitneembaar: De binnenvakken kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd, waardoor reiniging en hygiëne eenvoudiger worden
Veilig en gemakkelijk te gebruiken
  • Handig: de axiaalwielen zorgen voor veiligheid op hellingen en afdalingen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder accessoires (kg) 8,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 10,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 670 x 470 x 1080
Afmetingen, verpakt (mm) 670 x 470 x 1080