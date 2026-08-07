Trolley Classic Linnen 200 L
Gelakte opvouwbare trolley met ø 80 mm wielen, schokbescherming en zak van 200 L met ritssluiting.
Waswagen met zakkenhouder voor het verzamelen van vuile was. Ideaal voor het verzamelen van vuile was in alle voorwerpen.
Kenmerken en voordelen
Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
- Schokbestendig: zeer resistente structuur die een lange levensduur garandeert
Kan eenvoudig worden opgeborgen
- Praktisch: snel op te vouwen om ruimte te besparen en het opbergen te vergemakkelijken
Makkelijk onderhoud
- Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holle ruimten vergemakkelijken de reiniging en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties
Technische gegevens
|Afvalverwijderingscapaciteit (l)
|200
|Materiaal
|Staal, verchroomd
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|9,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|885 x 540 x 940
|Afmetingen, verpakt (mm)
|885 x 540 x 940