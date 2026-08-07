Trolley Classic Linnen 200 L

Gelakte opvouwbare trolley met ø 80 mm wielen, schokbescherming en zak van 200 L met ritssluiting.

Waswagen met zakkenhouder voor het verzamelen van vuile was. Ideaal voor het verzamelen van vuile was in alle voorwerpen.

Kenmerken en voordelen
Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
  • Schokbestendig: zeer resistente structuur die een lange levensduur garandeert
Kan eenvoudig worden opgeborgen
  • Praktisch: snel op te vouwen om ruimte te besparen en het opbergen te vergemakkelijken
Makkelijk onderhoud
  • Onderhoudsvriendelijk: de gladde oppervlakken en de afwezigheid van holle ruimten vergemakkelijken de reiniging en garanderen een hoge mate van hygiëne
Specificaties

Technische gegevens

Afvalverwijderingscapaciteit (l) 200
Materiaal Staal, verchroomd
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder accessoires (kg) 7,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 9,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 885 x 540 x 940
Afmetingen, verpakt (mm) 885 x 540 x 940