Trolley Hotel Classic II
Voor het reinigen van 15 tot 18 kamers: Trolley Hotel Classic II Hotelwagen met opvouwbare vuilniszakhouder van 120 l, 3 houten vakken en 5 wielen van 125 mm.
De Trolley Hotel Classic II is ideaal voor het reinigen en bevoorraden van 15 tot 18 kamers. Met 3 houten compartimenten voor eenvoudig transport en gemakkelijke toegang tot schoonmaakspullen en -materialen, evenals een opvouwbare 120 liter vuilniszakhouder, is de robuuste hotelwagen zeer eenvoudig en tegelijkertijd gemakkelijk op de rug te gebruiken. Bovendien maken 5 draaibare, 125 millimeter grote wielen gemakkelijk manoeuvreren mogelijk - zelfs in de krapste ruimtes. Gemaakt van roestvrije materialen met gladde oppervlakken, overtuigt het ook met een lange levensduur en, indien nodig, eenvoudige zelfreiniging.
Kenmerken en voordelen
Beste ergonomieZeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan. Gemakkelijke toegang tot vuilniszakken en keukengerei.
Hoge kwaliteitHoogwaardige, roestvrije materialen en zeer robuuste constructie.
Hygiënische zelfreinigingGladde oppervlakken maken het gemakkelijker om jezelf schoon te maken indien nodig.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vijf roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in krappe ruimtes.
Zeer goede uitrusting
- Inclusief 120 liter vuilniszakcontainer en 3 houten vakken.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD / CLASSIC
|Afvalverwijderingscapaciteit (l)
|120
|Materiaal
|Staal, gelakt / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|37,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|39,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1270 x 530 x 1280