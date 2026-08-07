Bijzonder hoogwaardig design en gemakkelijk te manoeuvreren in de kleinste ruimtes, zelfs met een hoge belasting: de Trolley Hotel Premium I maakt indruk met de beste ergonomie, roestvrije materialen, robuuste constructie en lange levensduur. Schokbestendig dankzij 4 draaibare 125 millimeter grote wielen met stootstrips en zeer compleet uitgerust is de hotelwagen perfect voor het reinigen en bevoorraden van 6 tot 8 kamers. Maar ook de zelfreiniging is bijzonder eenvoudig dankzij de constant gladde oppervlakken. Ook wordt er standaard een 120 liter vuilniszakhouder meegeleverd.