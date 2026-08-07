PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg

Krachtig shampoopoeder voor het verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Uitermate geschikt voor motorreiniging en voertuigwasbeurten. NTA-vrij.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (kg) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 12,7
Gewicht (kg) 20
Gewicht inclusief verpakking (kg) 20,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 540 x 640 x 120
Eigenschappen
  • Effectief shampoopoeder voor hogedrukreiniging
  • Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
  • Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
  • Snel effectief
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • fosfaatvrij
  • NTA vrij
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Ontvetting van oppervlakken