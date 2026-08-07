PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22, 20kg
Krachtig shampoopoeder voor het verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Uitermate geschikt voor motorreiniging en voertuigwasbeurten. NTA-vrij.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (kg)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|12,7
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|20,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|540 x 640 x 120
Eigenschappen
- Effectief shampoopoeder voor hogedrukreiniging
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Snel effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- fosfaatvrij
- NTA vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Onderdelenreiniging
- Ontvetting van oppervlakken