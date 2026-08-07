PressurePro Heißwachs RM 41, 10l
Conserverings- en verfverzorgingsproduct met een hoog aandeel natuurlijke carnaubawas. Creëert een hoogglanzend oppervlak.
Door de hoogwaardige samenstelling met een hoog aandeel natuurlijke carnaubawas vormt onze PressurePro hete was RM 41 een gesloten, oplosbare en conserverende wasfilm. Dit zorgt niet alleen voor glanzende oppervlakken, maar maakt ook tot 12 maanden langdurige bescherming mogelijk voor alle metalen onderdelen van voertuigen, machines en allerlei soorten apparaten die risico lopen op corrosie.Auto's en bedrijfsvoertuigen, landbouwwerktuigen zoals tractoren, landbouwmachines machines, ploegen, aanhangwagens of zelfs gemeentelijk winteronderhoud. De spuitwas beschermt strooiwagens effectief tegen corrosie en weersinvloeden. Het lakverzorgingsmiddel is ook ideaal als winterbescherming voor voertuigen met voorraad en buiten gebruik gestelde voertuigen. Het vermindert effectief opnieuw vuil worden en kan worden gebruikt als roestbescherming voor machinetransport en voor de tijdelijke opslag van metalen onderdelen. PressurePro RM 41 hete was voor gebruik met hogedrukreinigers is hooggeconcentreerd, uiterst zuinig en probleemloos te gebruiken bij elke waterhardheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|5
|Gewicht (kg)
|9,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Eigenschappen
- Langdurige conservering
- Bevat natuurlijke carnaubawas
- Creëert een reflecterende hoogglans
- Betrouwbare, langdurige bescherming tegen weers- en omgevingsinvloeden
- Biedt effectieve bescherming tot 12 maanden
- Te gebruiken met alle waterkwaliteiten
- Vertraagt opnieuw bevuilen
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Conservering van de wagen
- Conservering van machine en uitrusting