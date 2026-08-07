Door de hoogwaardige samenstelling met een hoog aandeel natuurlijke carnaubawas vormt onze PressurePro hete was RM 41 een gesloten, oplosbare en conserverende wasfilm. Dit zorgt niet alleen voor glanzende oppervlakken, maar maakt ook tot 12 maanden langdurige bescherming mogelijk voor alle metalen onderdelen van voertuigen, machines en allerlei soorten apparaten die risico lopen op corrosie.Auto's en bedrijfsvoertuigen, landbouwwerktuigen zoals tractoren, landbouwmachines machines, ploegen, aanhangwagens of zelfs gemeentelijk winteronderhoud. De spuitwas beschermt strooiwagens effectief tegen corrosie en weersinvloeden. Het lakverzorgingsmiddel is ook ideaal als winterbescherming voor voertuigen met voorraad en buiten gebruik gestelde voertuigen. Het vermindert effectief opnieuw vuil worden en kan worden gebruikt als roestbescherming voor machinetransport en voor de tijdelijke opslag van metalen onderdelen. PressurePro RM 41 hete was voor gebruik met hogedrukreinigers is hooggeconcentreerd, uiterst zuinig en probleemloos te gebruiken bij elke waterhardheid.