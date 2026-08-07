PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, 200l

Krachtige basisreiniger die hardnekkige vlekken zoals olie, vet, roet, bloed en eiwitten grondig verwijdert. Laag schuimend en ideaal voor machinale vloer- en oppervlaktereiniging.

Veelzijdige, laagschuimende PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, geschikt voor gebruik met hogedruk- en oppervlaktereinigers en schrobmachines. Het verwijdert typisch hardnekkig vuil en resten van olie, vet, roet, eiwit, vruchtensap, wijn of bier op en van oppervlakken en is tevens geschikt voor het grondig reinigen van sterk vervuilde industriële vloerbedekkingen. De hooggeconcentreerde industriële reiniger is bovendien zeer spaarzaam te doseren en daardoor bijzonder zuinig in gebruik. Indien nodig kan het ook worden gebruikt voor handmatige reiniging.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 200
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 14
Gewicht inclusief verpakking (kg) 228
Eigenschappen
  • Intensieve basisreiniger voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
  • Voor de basisreiniging van sterk vervuilde industriële vloeren
  • Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
  • Snel effectief
  • Schuimarme formulering
  • Bijzonder productief
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • NTA-vrij
PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, 200l
PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, 200l
PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, 200l
PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, 200l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Reinigen van vloeren
  • Ontvetting van oppervlakken
Accessoires