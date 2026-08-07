PressurePro Natuurlijke actieve reiniger, alkalisch RM 82N, 20l

Natuurlijke, alkalische actieve reiniger op basis van hernieuwbare grondstoffen. Extreem krachtige reiniger en geschikt voor gebruik met zowel koudwater- als warmwaterhogedrukreinigers.

De RM 82N van Kärcher, een natuurlijke actieve reiniger, verwijdert effectief olie, vet en organische vervuiling met hogedrukreinigers. Deze alkalische reiniger is FiBL-gecertificeerd voor biologische productie in Duitsland en bestaat uit meer dan 99% natuurlijke ingrediënten, waaronder oppervlakteactieve stoffen uit tarwezemelen en maïs, volledig biologisch afbreekbaar. Geschikt voor diverse sectoren zoals landbouw, transport, voedingsindustrie en bouw. Vrij van siliconen, geur- en kleurstoffen, mild voor materialen met corrosiebescherming. RM 82N biedt maximale reinigingskracht, zelfs bij lage temperaturen tot 90°C, voor machines, voertuigen, vloeren en meer.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 11
Gewicht inclusief verpakking (kg) 22,4
Eigenschappen
  • Effectief hogedrukreiniger
  • Lost zware olie-, vet- en eiwitverontreinigingen op
  • Temperatuurstabiel in gebruik tot 90 °C
  • Zachte materiaalreiniging met behulp van corrosieremmers
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • Vrij van geur- en kleurstoffen
  • Zonder oplosmiddelen
  • fosfaatvrij
  • Siliconen vrij
  • Vrij van microplastics
  • Vrij van genetische manipulatie
  • Label-vrij
PressurePro Natuurlijke actieve reiniger, alkalisch RM 82N, 20l
PressurePro Natuurlijke actieve reiniger, alkalisch RM 82N, 20l
PressurePro Natuurlijke actieve reiniger, alkalisch RM 82N, 20l
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Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Ontvetting van oppervlakken
  • Vloer- en oppervlaktereiniging