De RM 82N van Kärcher, een natuurlijke actieve reiniger, verwijdert effectief olie, vet en organische vervuiling met hogedrukreinigers. Deze alkalische reiniger is FiBL-gecertificeerd voor biologische productie in Duitsland en bestaat uit meer dan 99% natuurlijke ingrediënten, waaronder oppervlakteactieve stoffen uit tarwezemelen en maïs, volledig biologisch afbreekbaar. Geschikt voor diverse sectoren zoals landbouw, transport, voedingsindustrie en bouw. Vrij van siliconen, geur- en kleurstoffen, mild voor materialen met corrosiebescherming. RM 82N biedt maximale reinigingskracht, zelfs bij lage temperaturen tot 90°C, voor machines, voertuigen, vloeren en meer.