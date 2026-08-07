PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31, 200l
Hooggeconcentreerd basisch hogedrukreinigingsmiddel. Verwijdert uiterst effectief de meest hardnekkige vervuilingen zoals olie, vet, teer, roet of rookhars in alle temperatuurbereiken.
Onze PressurePro Olie- en Vetverwijderaar Extra RM 31 doet zijn naam eer aan en verwijdert schijnbaar moeiteloos zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsvlekken. Het hooggeconcentreerde, kostenbesparende hogedrukreinigingsmiddel kan in alle temperatuurbereiken - tot aan de stoomtrap bij 150 °C - worden gebruikt en is uiterst reinigend. Als ideale basisreiniger, die geschikt is voor het reinigen van motoren en onderdelen in werkplaatsen of op boerderijen, overtuigt hij ook op andere gebieden, zoals gevelreiniging bij het verwijderen van emissies, vogelpoep of insectenresten, en kan ook worden gebruikt voor het reinigen van de binnenkant van tanks in de voedingsmiddelenindustrie. De PressurePro Olie- en Vetverwijderaar Extra RM 31 is siliconenvrij, scheidt snel olie en water in de olieafscheider en laat een aangename, frisse geur achter.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|14
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|235
Eigenschappen
- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Aangename, frisse geur
- fosfaatvrij
- Siliconen vrij
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van stallen
- Vatenreiniging
- Reiniging van wagens/motoren
- Onderdelenreiniging
- Ontvetting van oppervlakken
- Voedseltanks
- Gevelreiniging