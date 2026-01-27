De PressurePro Olie- en Vetverwijderaar Extra RM 31 eco!efficiency is met zijn speciale formulering ontwikkeld voor gebruik in hogedrukreinigers met het eco!efficiency-niveau en dicht het hiaat in reinigingsprestaties dat kan ontstaan ​​door de lagere watertemperatuur van 60°C. Tegelijkertijd is het reinigingsactief in alle temperatuurbereiken en kan het ook in de stoomfase tot 150 °C worden gebruikt. De hooggeconcentreerde, siliconenvrije en gemakkelijk te scheiden formulering verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige olie-, vet- en minerale verontreinigingen en is uiterst zuinig, zuinig en milieuvriendelijk. Als krachtige basisreiniger die geschikt is voor het wassen van motoren en onderdelen in werkplaatsen of op boerderijen, overtuigt hij ook op andere gebieden, zoals het reinigen van gevels om emissies, vogelpoep of insectenresten te verwijderen, en kan ook worden gebruikt om de binnenkant van tanks in de voedingsmiddelenindustrie.