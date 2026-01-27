Dankzij de neutrale pH-waarde en de materiaalvriendelijke eigenschappen is onze PressurePro schuimreiniger RM 57 geschikt voor een grondige en zachte reiniging van bijna alle oppervlakken. Het vormt een stabiel schuimtapijt met een hoog reinigend vermogen, maar is tegelijkertijd gemakkelijk af te spoelen. Het verwijdert betrouwbaar typisch vuil in voedselverwerkende ruimtes, zoals resten van oliën, vetten, eiwitten, meel, gluten, griesmeel, wijn, sap of bier. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een assortiment schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in de voedselverwerkende industrie, keukens in de gastronomie, catering, kantines, kantinekeukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen, die beschikken over HACCP-conformiteitsverklaring van het instituut Fresenius. Afhankelijk van de behoefte en het doel zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, wanden, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, kratten, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.