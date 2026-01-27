SurfacePro glasreiniger CA 40 R eco! Perform, 5l
Gebruiksklare glasreiniger op alcoholbasis die snel en streeploos opdroogt. Ook geschikt voor het voorzichtig reinigen van kunststof oppervlakken. Met EU Ecolabel certificering.
Labelvrij en gecertificeerd met het EU Ecolabel en bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel, combineert onze SurfacePro CA 40 R eco!perform glasreiniger moeiteloos een hoge reinigingskracht met milieuvriendelijkheid en gebruiksveiligheid. Het reinigingsmiddel op alcoholbasis is handig gebruiksklaar voor handmatige reiniging met de spraymethode en is niet alleen ideaal voor glazen oppervlakken zoals ramen of spiegels, maar ook voor kunststof oppervlakken. Vingerafdrukken, vet en emissievervuiling en stof worden betrouwbaar verwijderd. Zelfs glanzende oppervlakken drogen snel en streeploos op en laten alleen een aangename citrusgeur achter. Tijdrovend opnieuw vegen is niet nodig. SurfacePro CA 40 R eco!perform is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen - de retourfles van 0,5 liter is navulbaar en is ook geschikt voor gebruik met de hoogwaardige 2-in-1 schuimspuitkop van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|2
|pH
|7
|Gewicht (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Toepassingen
- glas schoonmaken