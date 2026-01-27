Dankzij de viskeuze consistentie hecht de SanitPro CA 10 C eco!perform toilet- en vloerreiniger van Kärcher ook uitstekend aan verticale oppervlakken van toiletten en urinoirs, waardoor een langere contacttijd en betere reinigingsresultaten worden gegarandeerd. Het reinigingsconcentraat wordt puur gebruikt voor handmatige onderhoudsreiniging in toiletten en urinoirs, verdund op vloeren en oppervlakken. De functionele dop maakt het gebruik eenvoudig, het reinigende actieve citroenzuur is zeer effectief en zorgt voor een aangename citrusgeur. Het verwijdert snel en betrouwbaar minerale vervuiling zoals kalkresten, kalkzeep, urineaanslag en typische organische vervuiling in toiletten, evenals vet- en zeepresten en is bovendien zeer milieuvriendelijk dankzij de duurzame formulering. De SanitPro CA 10 C eco!perform toilet- en basisreiniger is gecertificeerd volgens de strenge eisen van het EU Ecolabel en is bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel.