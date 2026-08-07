CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l
Actief reinigend droogschuim CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 OA met ontgeurder. Met Encapsulation-technologie: Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|8,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,9
Eigenschappen
- Met geïntegreerde geurverwijderaar. Verwijdert effectief onaangename geuren zoals zweet, urine, nicotine, enz.
- Zeer korte droogtijd (slechts 20-120 minuten).
- iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Bijzonder geschikt voor tapijtreinigingsapparaten met een borstel- of padsysteem
- Materiaalvriendelijk
- Vrij van bleekmiddel
- Verbetert de bodemhygiëne
- Aangename, frisse geur
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Stoffen oppervlakken