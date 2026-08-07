CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l

Actief reinigend droogschuim CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 OA met ontgeurder. Met Encapsulation-technologie: Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 8,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,9
Eigenschappen
  • Met geïntegreerde geurverwijderaar. Verwijdert effectief onaangename geuren zoals zweet, urine, nicotine, enz.
  • Zeer korte droogtijd (slechts 20-120 minuten).
  • iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
  • Lost olie, vet en minerale vervuiling op
  • Bijzonder geschikt voor tapijtreinigingsapparaten met een borstel- of padsysteem
  • Materiaalvriendelijk
  • Vrij van bleekmiddel
  • Verbetert de bodemhygiëne
  • Aangename, frisse geur
CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l
CarpetPro-reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
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Toepassingen
  • Stoffen oppervlakken
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