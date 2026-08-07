Dankzij zijn veelzijdigheid en reinigingskracht is hij de ideale keuze voor de professionele reiniging van alle textiele, elastische en harde vloerbedekkingen: de tensidevrije universele reiniger RM 770 van Kärcher. Het verwijdert krachtig olie, vet en minerale vervuilingen, terwijl de formulering zonder oppervlakteactieve stoffen het opnieuw vuil op textieloppervlakken en microporeuze stenen en keramische tegels effectief vermindert. De oplosmiddel- en enzymvrije reiniger kan worden gebruikt voor sproei-extractie met onze Puzzi sproei-extractieapparaten, schoonmaakklussen met schrobzuigmachines en tapijtreinigingsmachines en handmatige onderhoudsreiniging. Zijn laagschuimende eigenschappen zorgen voor een bijzonder efficiënt gebruik van het tankvolume van de machine. Ook gebouwenreinigers profiteren van een bijzonder hoge gebruikersveiligheid, want de oppervlakteactieve stofvrije universele reiniger RM 770 is volledig labelvrij.