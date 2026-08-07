RM 770 Universele reiniger, vrij van tensiden, 1l
Universele reiniger zonder oppervlakteactieve stoffen voor alle textiele, elastische en harde vloerbedekkingen. Lost olie-, vet- en minerale verontreinigingen krachtig op en vermindert het opnieuw vervuilen aanzienlijk.
Dankzij zijn veelzijdigheid en reinigingskracht is hij de ideale keuze voor de professionele reiniging van alle textiele, elastische en harde vloerbedekkingen: de tensidevrije universele reiniger RM 770 van Kärcher. Het verwijdert krachtig olie, vet en minerale vervuilingen, terwijl de formulering zonder oppervlakteactieve stoffen het opnieuw vuil op textieloppervlakken en microporeuze stenen en keramische tegels effectief vermindert. De oplosmiddel- en enzymvrije reiniger kan worden gebruikt voor sproei-extractie met onze Puzzi sproei-extractieapparaten, schoonmaakklussen met schrobzuigmachines en tapijtreinigingsmachines en handmatige onderhoudsreiniging. Zijn laagschuimende eigenschappen zorgen voor een bijzonder efficiënt gebruik van het tankvolume van de machine. Ook gebouwenreinigers profiteren van een bijzonder hoge gebruikersveiligheid, want de oppervlakteactieve stofvrije universele reiniger RM 770 is volledig labelvrij.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|12
|pH
|9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
Eigenschappen
- Krachtige, oppervlakteactieve universele reiniger voor tussentijdse reiniging
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Geschikt voor alle textiele, elastische en harde vloerbedekkingen, evenals plafonds en wanden
- Vertraagt opnieuw bevuilen
- Vrij van tensiden, oplosmiddelen en enzymen
- Schuimarme formulering
- Materiaalvriendelijk
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Stoffen oppervlakken
- Oppervlaktereiniging
- Reinigen van vloeren