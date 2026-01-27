De perfecte keuze voor bouwreinigers voor de basisreiniging van doffe en glansloze kalkvloeren van bijvoorbeeld marmer, terrazzo of kunststeen: het poedervormige FloorPro hoogglanskristallisatiemiddel RM 775 van Kärcher. Het sterk zure middel voor natte kristallisatie lost het gebonden calciumcarbonaat in de oppervlaktelaag op. In combinatie met de eenschijfsmachine resulteert dit in chemische en mechanische verdichting en daaropvolgende verharding van het oppervlak. De vloer, die nu weer glanzend is, wordt in zijn geheel harder en slijtvaster. De kristallisator vermindert ook herbevuiling en maakt onderhoudsreiniging eenvoudiger.