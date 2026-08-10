FloorPro reiniger CA 50 C eco! Perform, 5l
FloorPro Cleaner CA 50 C: Vloerreiniger voor handmatig en machinaal gebruik op alle harde en flexibele vloeren, inclusief hoogglans oppervlakken en meubels. Met EU Ecolabel-certificering.
Dankzij de bijzonder milieu- en gebruiksvriendelijke formulering overtuigt de sterk geconcentreerde en etiketvrije FloorPro CA 50 C eco!perform reiniger van Kärcher met zijn zachte en effectieve reinigingskracht, hoge efficiëntie en brede toepassingsbereik. De aangenaam naar citrus geurende vloerreiniger is over het algemeen geschikt voor alle water- en alcoholbestendige oppervlakken - inclusief ESD-vloeren en bekledingen van kalkhoudend zacht gesteente zoals marmer. Het verwijdert betrouwbaar voetafdrukken, stof, emissievervuiling en lichte vetresten. Het extra laagschuimende reinigingsmiddel is ontworpen voor zowel handmatige als machinale onderhoudsreiniging met een schrobzuigmachine. De duurzame FloorPro CA 50 C eco!perform reiniger is gecertificeerd volgens de strenge eisen van het EU Ecolabel en is bekroond met het Ecolabel van de Republiek Oostenrijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|8
|Gewicht (kg)
|5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Eigenschappen
- Universeel concentraat voor vloerreiniging
- Verwijdert voetafdrukken, stof, emissievervuiling
- Zeer goede reinigende werking op alle water- en alcoholbestendige harde en flexibele oppervlakken
- Streeploos, ook op hoogglansoppervlakken
- Ook geschikt voor het reinigen van meubels en andere meubels
- Voorkomt snel opnieuw vuil worden
- Aangename, frisse citrusgeur
- draagt het Europese eco-label (EU Ecolabel)
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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- BR 120/250 R Bp
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- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
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- BR 40/25 C Bp
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Toepassingen
- Vloer- en oppervlaktereiniging