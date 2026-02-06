FloorPro Wischpflege RM 746, 10l
Neutraal, oplosmiddelvrij veegonderhoud op zeepbasis. Creëert een antislip, vuilafstotende onderhoudsfilm die zeer gemakkelijk te polijsten is tot een schitterende hoogglans.
Geschikt voor alle waterbestendige harde en veerkrachtige vloeren en scoort hoog met zijn zachte en verzorgende formule op zeepbasis: FloorPro Mop Care RM 746 van Kärcher. De neutrale onderhoudsreiniger kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt en is bijzonder schuimarm - voor een efficiënt gebruik van de tankinhoud van schrobzuigmachines. Omdat het geen oplosmiddelen bevat, reinigt en verzorgt het ook gevoelige vloeren van rubber of PVC. Vet-, olie- en mineraalvlekken worden effectief verwijderd, met achterlating van een antislip en vuilafstotende onderhoudsfilm en een frisse, aangename geur. Indien nodig kan de onderhoudsfilm gemakkelijk worden opgepoetst tot een schitterende hoogglans met een éénschijfsmachine.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9,2
|Gewicht (kg)
|10,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Eigenschappen
- Onderhoudsreiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Krachtige zeepreiniger
- Creëert een slijtvaste, vuilafstotende onderhoudsfilm
- anti slip
- Zeer gemakkelijk te polijsten. Produceert een stralende hoogglans
- Schuimarme formulering
- Materiaalvriendelijk
- Aangename, frisse geur
- NTA-vrij
- Zonder oplosmiddelen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
- Reinigen van vloeren