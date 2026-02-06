Geschikt voor alle waterbestendige harde en veerkrachtige vloeren en scoort hoog met zijn zachte en verzorgende formule op zeepbasis: FloorPro Mop Care RM 746 van Kärcher. De neutrale onderhoudsreiniger kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt en is bijzonder schuimarm - voor een efficiënt gebruik van de tankinhoud van schrobzuigmachines. Omdat het geen oplosmiddelen bevat, reinigt en verzorgt het ook gevoelige vloeren van rubber of PVC. Vet-, olie- en mineraalvlekken worden effectief verwijderd, met achterlating van een antislip en vuilafstotende onderhoudsfilm en een frisse, aangename geur. Indien nodig kan de onderhoudsfilm gemakkelijk worden opgepoetst tot een schitterende hoogglans met een éénschijfsmachine.