FloorPro Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, 10l

Industriële reiniger RM 69N zonder CLP classificatie, gemaakt van natuurlijke ingrediënten voor onderhoud en tussentijdse reiniging in logistiek en productie. Verwijdert veilig olie- en vetvervuiling.

De natuurlijke industriële reiniger RM 69N bestaat voor ruim 99 procent uit ingrediënten op natuurlijke basis met oppervlakteactieve stoffen uit kokos en maïs, die worden gewonnen uit afvalproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Het is vrij van geurstoffen, kleurstoffen en siliconenoliën en is daarom ideaal voor zowel metaal- en verfverwerkende bedrijven als de auto-industrie. RM 69N is labelvrij en bevat geen fosfaten, microplastics en andere kritische ingrediënten. Bovendien is het geen gevaarlijk goed en dus goedkoper te verzenden. Bovendien zijn er voor de natuurlijke industriële reiniger geen bijzondere bewaarcondities. Ondanks de op de natuur gebaseerde formulering bereikt het de sterke reinigende kracht van conventionele reinigingsmiddelen en verwijdert het effectief olie- en vetvervuiling. De schuimarme reiniger maakt optimaal gebruik van de vuilwatertank en is zuinig in gebruik vanaf een concentratie van 0,5 procent. Het is ideaal voor het onderhoud en de tussentijdse reiniging van industriële en ESD-vloeren in logistieke centra en productiefaciliteiten, maar ook in supermarkten, treinstations en luchthavens. Het kan handmatig of in schrobzuigmachines worden gebruikt

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 11
Gewicht (kg) 10
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Eigenschappen
  • Krachtige onderhouds- en tussenreiniger voor sterk vervuilde industriële vloeren
  • Bijzonder schuimarm
  • Effectief oplossen van olie, vet en minerale vlekken
  • Kan mechanisch en handmatig worden gebruikt
  • Zeer hoge opbrengst
  • Label-vrij
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • Vrij van geur- en kleurstoffen
  • Vrij van oplosmiddelen en fosfaten
  • Vrij van microplastics
  • Siliconen vrij
FloorPro Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, 10l
FloorPro Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, 10l
FloorPro Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, 10l
FloorPro Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, 10l
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Toepassingen
  • Reinigen van vloeren