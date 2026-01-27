FloorPro Spray Cleaner RM 748, 10l
Antislip spray-emulsie op wasbasis voor alle gecoate harde oppervlakken. Herstelt en verfrist gecoate vloeren en verwijdert ook ongewenste hielsporen en voetafdrukken.
FloorPro Spray Cleaner RM 748 van Kärcher is ontwikkeld voor de mechanische tussenreiniging van gecoate, oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals linoleum-, rubber- of PVC-vloeren. De gebruiksklare reiniger op wasbasis wordt aangebracht met een eenschijfsmachine, verwijdert normale sporen veroorzaakt door voetverkeer en herstelt en verfrist het oppervlak. Dankzij de speciale formule heeft het ook een antislipeffect en verhoogt het dus de veiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|8,5
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Vloercoating