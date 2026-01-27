FloorPro Spray Cleaner RM 748 van Kärcher is ontwikkeld voor de mechanische tussenreiniging van gecoate, oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals linoleum-, rubber- of PVC-vloeren. De gebruiksklare reiniger op wasbasis wordt aangebracht met een eenschijfsmachine, verwijdert normale sporen veroorzaakt door voetverkeer en herstelt en verfrist het oppervlak. Dankzij de speciale formule heeft het ook een antislipeffect en verhoogt het dus de veiligheid.