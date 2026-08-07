Ideaal voor het wassen van voertuigen met een borstel in zelfbedieningsautowasstraten, maar ook zeer geschikt voor hogedrukreinigers met schuimsproeiers: het krachtige actieve schuim CP 940 van Kärcher voor het grondig en voorzichtig wassen van auto's en bedrijfswagens. Het actieve schuim is ontworpen voor gebruik als nat en droog schuim met een borstel en creëert een licht en volumineus schuim dat olie, vet en mineraal vuil moeiteloos oplost en tegelijkertijd het glijvermogen van de borstel vergroot voor een zachte reiniging. Bovendien worden door de afstemming met navolgende wasproducten strepen op de lak voorkomen en wordt de herbevuiling van de kwasten verminderd. Oppervlakteactieve stoffen in CP 940 zijn milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar volgens de OESO en scheiden snel olie van water in de olieafscheider.