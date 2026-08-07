Actief schuim CP 940, 20l
Licht alkalisch actief schuim voor stabiel schuim in zelfbedieningsautowasstraten. Het VDA-conforme actieve schuim met aangename citroengeur beschermt de lak dankzij de goede spoeleigenschappen.
Ideaal voor het wassen van voertuigen met een borstel in zelfbedieningsautowasstraten, maar ook zeer geschikt voor hogedrukreinigers met schuimsproeiers: het krachtige actieve schuim CP 940 van Kärcher voor het grondig en voorzichtig wassen van auto's en bedrijfswagens. Het actieve schuim is ontworpen voor gebruik als nat en droog schuim met een borstel en creëert een licht en volumineus schuim dat olie, vet en mineraal vuil moeiteloos oplost en tegelijkertijd het glijvermogen van de borstel vergroot voor een zachte reiniging. Bovendien worden door de afstemming met navolgende wasproducten strepen op de lak voorkomen en wordt de herbevuiling van de kwasten verminderd. Oppervlakteactieve stoffen in CP 940 zijn milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar volgens de OESO en scheiden snel olie van water in de olieafscheider.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|8
|Gewicht (kg)
|20,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 230 x 410
Eigenschappen
- Schuimintensieve borstelshampoo voor het wassen van auto's
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Creëert een volumineus, licht en aantrekkelijk schuim
- Ondersteunt het glijden van de borstel en beschermt het voertuigoppervlak
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vuil worden van de borstels
- Is compatibel met was en voorkomt zo streepvorming op het lakoppervlak
- VDA-conform
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
- Voor de reiniging van voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
- Voertuigen