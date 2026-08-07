Zeer zuinige hogedrukreiniger CP 935 met frisse appelgeur voor grondige reiniging van auto's en tweewielers bij zelfbedieningswasstations. Het krachtige reinigingsconcentraat is bijzonder effectief en verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil van olie, vet, boomhars, klei en insecten. Het overtuigt met milieuvriendelijke eigenschappen: volgens de OESO zijn de oppervlakteactieve stoffen in CP 935 biologisch afbreekbaar en in de olieafscheider scheidt het olie/water zeer snel af, waardoor het hier ideaal voor is. Met tot wel 50 autowasbeurten per liter is het hogedrukreinigingsmiddel van Kärcher bovendien zeer zuinig in gebruik.