Hogedrukreiniger CP 935, 20l
Zeer effectief reinigingsconcentraat met appelgeur voor het wassen van voertuigen. Verwijdert betrouwbaar zelfs het zwaarste vuil van stof, olie, vet, insecten, boomhars en klei.
Zeer zuinige hogedrukreiniger CP 935 met frisse appelgeur voor grondige reiniging van auto's en tweewielers bij zelfbedieningswasstations. Het krachtige reinigingsconcentraat is bijzonder effectief en verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil van olie, vet, boomhars, klei en insecten. Het overtuigt met milieuvriendelijke eigenschappen: volgens de OESO zijn de oppervlakteactieve stoffen in CP 935 biologisch afbreekbaar en in de olieafscheider scheidt het olie/water zeer snel af, waardoor het hier ideaal voor is. Met tot wel 50 autowasbeurten per liter is het hogedrukreinigingsmiddel van Kärcher bovendien zeer zuinig in gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|12
|Gewicht (kg)
|20,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 230 x 430
Eigenschappen
- Krachtig hogedrukreiniger voor het wassen van voertuigen
- Lost zelfs het hardnekkigste vuil op van olie, vet, boomsap, klei en insecten
- Snel effectief
- Bijzonder productief
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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