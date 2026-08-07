De intensieve vuiloplosser CP 930 is de ideale oplossing voor het voorreinigen van self-carwashes, maar is ook geschikt voor het voorwassen van auto's en bedrijfswagens in carwashes. De effectieve voorspray is reinigend in alle temperatuurbereiken, werkt snel en is materiaalvriendelijk. Het reinigingsmiddel uit de krachtige CP Line van Kärcher zwelt vuil van vet, olie, emissies en insecten op, lost ze betrouwbaar op en helpt het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk te verbeteren. Met oppervlakte-actieve stoffen die volgens de OESO afbreekbaar zijn, is de voorreiniger milieuvriendelijk en scheidt bovendien snel olie en water in de olieafscheider.