Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF, 20 l, 20l

Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert moeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 13
Gewicht inclusief verpakking (kg) 22,8
Toepassingen
  • Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
  • Voor de reiniging van voertuigen
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
