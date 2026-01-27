Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF, 20 l, 20l
Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert moeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,8
Videos
Toepassingen
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
- Voor de reiniging van voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen