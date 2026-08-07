VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, NTA-frei, 200l
Wasmiddelconcentraat voor hogedrukreiniging. Met een breed scala aan toepassingen voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil uit olie, vet, insecten en boomsappen. NTA vrij.
VehiclePro hogedrukreiniger RM 806, universeel inzetbaar voor het wassen van auto's, bedrijfswagens, tweewielers en motoren, met zeer hoge reinigingskracht voor gebruik in zelfbedieningsautowasstraten. Het NTA-vrije, zeer effectieve hogedrukreinigingsmiddel verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil van olie, vet, klei, insecten en zelfs boomsap. Het scheidt snel olie en water in de olieafscheider, terwijl de aanwezige oppervlakteactieve stoffen, die biologisch afbreekbaar zijn volgens EEG 648/2004, bijdragen aan een milieuvriendelijke wasstraat. Bovendien overtuigt het concentraat uit de VehiclePro-serie van Kärcher met een hoge opbrengst van maximaal 60 wasbeurten per liter.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|235,8
Eigenschappen
- Krachtig hogedrukreiniger voor het wassen van voertuigen
- Lost zelfs het hardnekkigste vuil op van olie, vet, boomsap, klei en insecten
- Snel effectief
- Bijzonder productief
- Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afscheider.
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen