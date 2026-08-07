VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Voertuigverzorgingsproduct voor een langdurig behoud van de was, dat het voertuig beschermt tegen straatvuil, insecten, zure regen en andere omgevingsinvloeden. VDA-conform.
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 is een zeer effectief autoverzorgingsproduct voor gebruik in autowasstraten met de programmaoptie "wasconservering". De speciale verzorgingsformule zorgt voor wasbehoud dat tot 6 maanden aanhoudt en beschermt de autolak effectief tegen straatvuil, insectenresten, zure regen, strooizout en andere omgevingsinvloeden die de lak beschadigen. Tegelijkertijd zorgt de was voor een stralende hoogglans zonder resten achter te laten op glazen oppervlakken of de wasborstels en sproeiers van het systeem te verstoppen. Bovendien werkt Polish Plus RM 831 met elke waterhardheid, is vrij van minerale oliën, minerale koolwaterstoffen en VDA-conform. De aanwezige oppervlakteactieve stoffen zijn ook milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|4
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Eigenschappen
- Vloeibare was voor langdurige conservering en glansonderhoud voor wasinstallaties met de optie "wasconservering"
- Beschermt de lak effectief tegen straatvuil, zure regen, insecten, strooizout in de winter en andere omgevingsinvloeden
- Tot 6 maanden houdbaar
- Produceert een perfecte en stralende hoogglans
- Effectief bij alle waterhardheidsniveaus
- Laat geen residu achter op autoruiten
- Geen plakken van wasborstels en sproeiers
- VDA-conform
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen