VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 is een zeer effectief autoverzorgingsproduct voor gebruik in autowasstraten met de programmaoptie "wasconservering". De speciale verzorgingsformule zorgt voor wasbehoud dat tot 6 maanden aanhoudt en beschermt de autolak effectief tegen straatvuil, insectenresten, zure regen, strooizout en andere omgevingsinvloeden die de lak beschadigen. Tegelijkertijd zorgt de was voor een stralende hoogglans zonder resten achter te laten op glazen oppervlakken of de wasborstels en sproeiers van het systeem te verstoppen. Bovendien werkt Polish Plus RM 831 met elke waterhardheid, is vrij van minerale oliën, minerale koolwaterstoffen en VDA-conform. De aanwezige oppervlakteactieve stoffen zijn ook milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004.