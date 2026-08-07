VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
Alkalische velgenreiniger, hooggeconcentreerd, sterk schuimend en bijzonder materiaalvriendelijk. Extreem reinigend effect op zeer sterk vervuilde lichtmetalen en stalen velgen.
De hooggeconcentreerde, alkalische velgenreiniger VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, ontwikkeld voor gebruik in autowasinstallaties zoals de CW 5 Klean!Star iQ en in zelfbedieningsautowasstraten, overtuigt door zijn maximale effectiviteit bij het verwijderen van het meest hardnekkige vuil van lichtmetalen of stalen autovelgen. De reiniger uit de Klear!Line-serie van Kärcher heeft sterk schuimende eigenschappen - de verhoogde contacttijd is ideaal voor het verwijderen van remstof, bandenslijtage, kalkaanslag en strooizoutresten, zelfs bij contactloze reiniging. Het is bijzonder materiaalvriendelijk en tast de velgen zelf, ongecoate betonnen vloeren of stalen wielkasten niet aan. Bovendien overtuigt het reinigingsschuim met een opbrengst tot 500 voertuigen per liter en is het voor meer dan 90 procent biologisch afbreekbaar - oppervlakteactieve stoffen volgens EEG 648/2004.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,8
Eigenschappen
- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Materiaalvriendelijk
- Tast ongecoate betonnen vloeren en stalen wielgoten niet aan
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
- NTA vrij
- sterk geconcentreerd
- VDA-conform
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Velgenreiniging