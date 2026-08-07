De hooggeconcentreerde, alkalische velgenreiniger VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, ontwikkeld voor gebruik in autowasinstallaties zoals de CW 5 Klean!Star iQ en in zelfbedieningsautowasstraten, overtuigt door zijn maximale effectiviteit bij het verwijderen van het meest hardnekkige vuil van lichtmetalen of stalen autovelgen. De reiniger uit de Klear!Line-serie van Kärcher heeft sterk schuimende eigenschappen - de verhoogde contacttijd is ideaal voor het verwijderen van remstof, bandenslijtage, kalkaanslag en strooizoutresten, zelfs bij contactloze reiniging. Het is bijzonder materiaalvriendelijk en tast de velgen zelf, ongecoate betonnen vloeren of stalen wielkasten niet aan. Bovendien overtuigt het reinigingsschuim met een opbrengst tot 500 voertuigen per liter en is het voor meer dan 90 procent biologisch afbreekbaar - oppervlakteactieve stoffen volgens EEG 648/2004.