VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, 20l

De voorspray in wassystemen voor bedrijfsvoertuigen ondersteunt effectief de verwijdering van het meest hardnekkige vuil zoals vet, roet, olie, teer, insectenresten en grijze waas op alle soorten bedrijfsvoertuigen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 13
Gewicht (kg) 21,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 22,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 250 x 230 x 420
Eigenschappen
  • Effectieve voorspray voor het voorwassen van bedrijfswagens
  • Laat vet, olie, emissies en insectenvuil opzwellen en lost ze betrouwbaar op
  • Dit verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk:
  • Ideaal voor het reinigen van vrachtwagenzeilen
  • Zeer goede reinigende eigenschappen, vooral met koud water
  • Snel effectief
  • Materiaalvriendelijk
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • NTA-vrij
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, 20l
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, 20l
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, 20l
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, 20l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Voertuigwasinstallatie
  • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
  • Reiniging van dekzeilen
  • Voertuigen
Accessoires