Zeer effectief en goed zichtbaar: naast de extreem goede reinigingsprestaties overtuigt de alkalische velgenreiniger CP 901 van Kärcher door zijn slimme gele kleuring, die bij het aanbrengen voor de beste visuele waarneming zorgt en zo een optimale verdeling op lichtmetalen en stalen velgen mogelijk maakt. Veel voorkomende vervuilingen, zoals ingebrand remstof, bandenslijtage, winterzout of kalkaanslag, worden perfect opgevangen en even snel en effectief verwijderd. CP 901 is geschikt voor het wassen van voertuigen in zelfbedieningswasstations en voor sproeiers en is voor 90 procent biologisch afbreekbaar - bevat oppervlakteactieve stoffen in overeenstemming met EEG 648/2004. De materiaalvriendelijke velgenreiniger tast ongecoate betonnen vloeren of wielkasten van staal niet aan en biedt met een reinigingscapaciteit van ongeveer 400 velgen per liter een hoog rendement.