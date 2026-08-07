Velgenreiniger, alkalisch, CP 901, 20l
Alkalische velgenreiniger voor zelfbedieningssystemen, goed herkenbaar aan de gele kleur. Voor het voorzichtig verwijderen van hardnekkig vuil van lichtmetalen en stalen velgen.
Zeer effectief en goed zichtbaar: naast de extreem goede reinigingsprestaties overtuigt de alkalische velgenreiniger CP 901 van Kärcher door zijn slimme gele kleuring, die bij het aanbrengen voor de beste visuele waarneming zorgt en zo een optimale verdeling op lichtmetalen en stalen velgen mogelijk maakt. Veel voorkomende vervuilingen, zoals ingebrand remstof, bandenslijtage, winterzout of kalkaanslag, worden perfect opgevangen en even snel en effectief verwijderd. CP 901 is geschikt voor het wassen van voertuigen in zelfbedieningswasstations en voor sproeiers en is voor 90 procent biologisch afbreekbaar - bevat oppervlakteactieve stoffen in overeenstemming met EEG 648/2004. De materiaalvriendelijke velgenreiniger tast ongecoate betonnen vloeren of wielkasten van staal niet aan en biedt met een reinigingscapaciteit van ongeveer 400 velgen per liter een hoog rendement.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|22,9
Eigenschappen
- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Materiaalvriendelijk
- Tast ongecoate betonnen vloeren en stalen wielgoten niet aan
- Snel effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
- NTA-vrij
- VDA-conform
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Velgenreiniging