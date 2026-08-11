WaterPro vlokmiddel RM 847, 1l

Voor het effectief verwerken en behandelen van vervuild waswater afkomstig van de uitwendige en motorreiniging van motorvoertuigen. Vormt grote en filterbare vlokken.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 2
pH 4
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 249 x 166 x 238
Eigenschappen
  • Effectief op polymeren gebaseerd reactie-losmiddel voor emulsiesplitsingssystemen (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Geschikt voor hergebruik van waswater op hogedrukreinigers
  • Ongeveer 75% van de reinigende stoffen blijft in het gerecyclede water. Dit maakt een lagere dosering van nieuw reinigingsmiddel mogelijk.
  • Bijzonder productief
  • Speciaal afgestemd op Kärcher-systemen
  • NTA-vrij
WaterPro vlokmiddel RM 847, 1l
WaterPro vlokmiddel RM 847, 1l
WaterPro vlokmiddel RM 847, 1l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • P273 Voorkom lozing in het milieu.
  • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Water recycling
Accessoires