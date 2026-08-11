WaterPro vlokmiddel RM 847, 1l
Voor het effectief verwerken en behandelen van vervuild waswater afkomstig van de uitwendige en motorreiniging van motorvoertuigen. Vormt grote en filterbare vlokken.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|2
|pH
|4
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|249 x 166 x 238
Eigenschappen
- Effectief op polymeren gebaseerd reactie-losmiddel voor emulsiesplitsingssystemen (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Geschikt voor hergebruik van waswater op hogedrukreinigers
- Ongeveer 75% van de reinigende stoffen blijft in het gerecyclede water. Dit maakt een lagere dosering van nieuw reinigingsmiddel mogelijk.
- Bijzonder productief
- Speciaal afgestemd op Kärcher-systemen
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Water recycling