Tapijtreinigingsmachine BRC 40/22 C
Compacte tapijtreiniger BRC 40/22 C voor snelle en economische sproei-extractie of tussenreiniging van tapijtvloeren tussen 250 en 1000 m².
U werkt met de tapijtreiniger BRC 40/22 C tot 30 procent sneller dan met een traditioneel sproei-extractieapparaat en u reinigt tot diep in de vezels. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de tapijtreiniger zeer wendbaar is en altijd voorwaarts gericht werkt om overbodige ritten te voorkomen. Alle vuildeeltjes, zoals haren of losse tapijtvezels, worden verzameld in de geïntegreerde veeglade. Het apparaat is ideaal voor de basisreiniging van kleine en middelgrote tapijtvloeren tot 1000 m² en is ook geschikt voor sproei-extractie of tussenreiniging van tapijten. Bij gebruik van de aanbevolen iCapsol reiniger RM 768 voor tussenreiniging, is het tapijt al na circa een half uur droog. Dit is dus de ideale reinigingsmethode voor tapijtvloeren met veel verkeer. Bovendien kunnen ruimten die vol staan met meubelstukken, eenvoudig en snel worden gereinigd met de reinigingskop met tapijtborstel die via het stuurwiel kan worden gedraaid.
Kenmerken en voordelen
200° draaibare reinigingskopEen borstelwals ondersteunt grondige tapijtreiniging. Zeer eenvoudig manoeuvreren, ook op oneffen ondergrond.
Voor basisreiniging en tussentijdse reinigingGeschikt voor basisreiniging en voor tussentijdse reiniging van tapijtvloeren. Basisreiniging met walsborstel ondersteunt de reiniging van tapijtvezels.
Optionele handzuigmondVoor het schoonmaken van hoeken of voor sproei-extractie van stoelen en bekleding.
Geïntegreerde veeglade
- Alle losse tapijtvezels, haren en andere vuildeeltjes worden opgeveegd.
- Minder verstoppingen van zuigbalk en dus minder servicekosten.
Uitsluitend voorwaarts gerichte werkrichting
- Voorkomt overbodige ritten.
- Tot 30 procent betere oppervlakteprestatie dan traditionele sproei-extractiereinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) (m²/u)
|500 / 900
|Luchtverplaatsing (l/s)
|47
|Vacuüm (mbar/kPa)
|290 / 29
|Sproeidruk tussenreiniging (bar)
|3,5
|Sproeidruk basisreiniging (bar)
|7
|Sproeihoeveelheid tussenreiniging (l/min)
|0,38
|Sproeihoeveelheid basisreiniging (l/min)
|2,5
|Werkbreedte afzuiging (cm)
|48
|Vers/vuilwatertank (l)
|22 / 19
|krachtturbine (W)
|1200
|Krachtige borstelmotor (W)
|400
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|44,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Verpakkingsinhoud
- Aantal walsborstels: 1 Stuk(s)
- rol borstel: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Werkrichting: Vooruit
- iCapsolbedrijf