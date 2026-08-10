Veegmachine KM 70/15 C 2-in-1 Classic
De compacte handveger KM 70/15 C Classic is direct klaar voor het efficiënt vegen van kleine oppervlakken. Hij kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Met de compacte handveger KM 70/15 C 2-in-1 Classic kunnen alle oppervlakken binnen en buiten eenvoudig en comfortabel worden gereinigd. Vanaf een oppervlakte van 100 vierkante meter is hij aanzienlijk efficiënter dan een bezem. Het lage eigengewicht en de geringe rolweerstand van de wielen zorgen ervoor dat hij gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren is. De veegrol wordt aangedreven door het linkerwiel en zorgt zo voor een betrouwbaar transport van het veegafval naar de veegbak. Randen en hoeken worden geveegd met de zijborstel. Om ongewenste stofontwikkeling te verminderen, kan deze op het oppervlak worden opgeklapt. De zijbezem is verstelbaar om slijtage te compenseren. De extra harde zijbezem maakt het vegen van bladeren kinderspel. Voor het verwisselen is geen gereedschap nodig. De opvangbak kan eenvoudig worden verwijderd en geleegd. De voorkant is zo gevormd dat deze vrij kan worden neergezet. De inklapbare duwbeugel kan worden aangepast aan de lichaamslengte van de gebruiker en volledig worden ingeklapt om de KM 70/15 C 2-in-1 Classic ruimtebesparend op te bergen.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtGoede manoeuvreerbaarheid Gemakkelijk te transporteren, zelfs over trappen.
Grote vuilcontainerGemakkelijk te hanteren en te legen dankzij de ergonomische containerhandgreep. De veegcontainer is zelfstandig.
Verstelbare zijbezemZorgt voor optimaal vegen van randen en hoeken. De regeldruk kan worden geregeld voor een efficiënte reiniging van diverse oppervlakken. Kan worden opgevouwen voor oppervlaktereiniging om het opwervelen van stof te verminderen.
Verstelbare duwstang
- Extreem ergonomisch.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij de vouwfunctie.
Aandrijving hoofdbezemrol
- De hoofdbezemrol wordt aangedreven door een transportwiel.
- Zelfs verregaande resultaten.
Zijborstels verwisselen zonder gereedschap
- Minimale onderhoudsinspanning.
- Geen machinestilstand door servicewerkzaamheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Handmatig
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|2800
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|tankinhoud bruto/netto (l)
|32 / 15
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|13,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|16,6
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Videos
Toepassingen
- Kleinere parken en parkeergarages
- Loopbruggen
- hotel
- Productiefaciliteiten
- Ook voor het vegen van boerderijen, boerderijen en stallen
Accessoires
Reserveonderdelen KM 70/15 C 2-in-1 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.