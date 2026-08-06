Veeg-/zuigmachine KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC
De industriële veegmachine KM 130/300 R I Bp Pack met Li-Ion-accu combineert een robuuste constructie, eenvoudige bediening en krachtige veegprestaties voor binnen en buiten.
Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik bij veel vuil en stof, zowel binnen als buiten: de Kärcher industriële veegmachine KM 130/300 R I Bp Pack. De 300 Ah lithium-ion-accu levert voldoende energie om 3 uur lang allerlei schoonmaakklussen te klaren. Mocht deze tijd niet voldoende zijn, dan kan de accu tijdens de pauze weer tot 80 procent worden opgeladen. De grote veegbak, de krachtige motor en het stabiele, beschermende metalen frame, evenals de eenvoudige bediening via hendels zijn perfect afgestemd op de zware omstandigheden in een industriële omgeving. Het krachtige standaard zakfiltersysteem zorgt voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor een hoge gebruiksvriendelijkheid beschikt het apparaat over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken en LED-controlelampjes voor de bedrijfsstatus. Pannensichere massieve rubberen wielen, LED-koplampen en een waarschuwingslamp zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Extra beschikbare opbouwkits verhogen de veiligheid nog verder en maken de machine tot een reinigingsspecialist. Lithium-ionbatterij en snellader zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige, robuuste hendelbedieningAlle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via de hendel. LED-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Comfortabele bediening met één pedaal en vooruit- en achteruitschakelaar.
Hydraulische hoogkiepfunctieEenvoudig, contactloos en veilig legen van veeggoed. Moeiteloze hoogkiepfunctie tot een hoogte van 1,40 m.
Inclusief krachtige lithium-ion-batterijLangere levensduur van de accu en langere gebruiksduur door groot aantal mogelijke laadcycli. Vermindert onderhoudskosten en -inspanningen.
Optionele snelheidsregeling voor zijborstels
- Optimale toevoer van veeggoed naar de veegrol.
- Vermindert effectief de stofwerveling tijdens het vegen.
- Verlaagt de stofbelasting voor de bestuurder aanzienlijk.
Gebruiksvriendelijke ergonomie
- Comfortabele stoel, instelbaar op de lengte van de bestuurder.
- Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
- Aangename werkomgeving dankzij gemakkelijke toegang tot de bedieningselementen.
Groot filter
- Het grote filteroppervlak maakt stofvrij vegen mogelijk. Comfortabele filterreiniging via een vibratiemotor.
- Zeer onderhoudsarm, wat tijd en geld bespaart.
Volledig hydraulisch aandrijfsysteem, evenals aandrijving van hoofdborstel en zijborstel
- Slijtagevrije aandrijftechnologie.
- Bijzonder duurzaam, zelfs in zware werkomstandigheden.
- Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
Uitstekend onderhoudbaar
- Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
- Maakt wendbaar gebruik mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
Hydraulische achterwielaandrijving met rubberen banden
- Lekvrije massieve rubberen banden, bestand tegen scherpe voorwerpen.
- Lekvrije massief rubberen banden, ongevoelig voor scherpe voorwerpen.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof stof
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|36 / 4
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|10400
|Werkbreedte (mm)
|1000
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1300
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1550
|Capaciteit batterij (Ah)
|300
|Batterij voltage (V)
|38,4
|batterijduur (u)
|3
|Vuilreservoir (l)
|300
|hellingsgraad (%)
|14
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Filteroppervlak (m²)
|7,8
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|1005
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1005
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1005
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Verpakkingsinhoud
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Videos
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
- Bouwplaatsen
- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking