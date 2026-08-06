Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik bij veel vuil en stof, zowel binnen als buiten: de Kärcher industriële veegmachine KM 130/300 R I Bp Pack. De 300 Ah lithium-ion-accu levert voldoende energie om 3 uur lang allerlei schoonmaakklussen te klaren. Mocht deze tijd niet voldoende zijn, dan kan de accu tijdens de pauze weer tot 80 procent worden opgeladen. De grote veegbak, de krachtige motor en het stabiele, beschermende metalen frame, evenals de eenvoudige bediening via hendels zijn perfect afgestemd op de zware omstandigheden in een industriële omgeving. Het krachtige standaard zakfiltersysteem zorgt voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor een hoge gebruiksvriendelijkheid beschikt het apparaat over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken en LED-controlelampjes voor de bedrijfsstatus. Pannensichere massieve rubberen wielen, LED-koplampen en een waarschuwingslamp zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Extra beschikbare opbouwkits verhogen de veiligheid nog verder en maken de machine tot een reinigingsspecialist. Lithium-ionbatterij en snellader zijn bij de levering inbegrepen.