Betaalautomaat Fragrance sprayer with thermal insulatio
Met vorstbeveiliging: onze wintervaste geursprayer Perfume Tower PT Fp uit het portfolio voor het service-eiland neutraliseert snel en doeltreffend onaangename geurtjes in de auto.
Een minder aangename geur in de auto kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld sigarettenrook of de hond die in het water is gesprongen. Met de winterveilige geursprayer Perfume Tower PT Fp neutraliseren uw klanten deze onaangename geurtjes snel en eenvoudig. Ze hebben de keuze uit 4 verschillende geuren, geheel naar eigen smaak. Het is onmogelijk dat de geurstoffen per ongeluk met elkaar worden vermengd. De looptijd van het apparaat kan traploos tot 7 minuten worden ingesteld. Ook de elektronische munttester die munten en tokens herkent, kan zeer eenvoudig en snel worden geprogrammeerd.
Kenmerken en voordelen
Vier verschillende geuren mogelijkGeen vermenging van afzonderlijke geuren. Aangename geuren voor vrijwel ieders smaak.
Elektronische munttesterIndividuele en eenvoudige programmering. Gebruik van verschillende soorten munten en tokens met maar één munttester mogelijk.
Programmeerbare looptijdTraploze instelling van de looptijd tot 7 minuten. Voor individuele aanpassing aan plaatselijke omstandigheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Beschermingsklasse
|IP44
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Vermogen (kW)
|0,3
|Verbruik parfum-watermengsel (ml/min)
|50
Uitvoering
- Toepassing: Neutralisatie van geuren in het interieur van het voertuig
Toepassingen
- Perfume Tower met vorstbescherming voor neutralisatie van geurtjes in het voertuig