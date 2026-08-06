Een minder aangename geur in de auto kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld sigarettenrook of de hond die in het water is gesprongen. Met de winterveilige geursprayer Perfume Tower PT Fp neutraliseren uw klanten deze onaangename geurtjes snel en eenvoudig. Ze hebben de keuze uit 4 verschillende geuren, geheel naar eigen smaak. Het is onmogelijk dat de geurstoffen per ongeluk met elkaar worden vermengd. De looptijd van het apparaat kan traploos tot 7 minuten worden ingesteld. Ook de elektronische munttester die munten en tokens herkent, kan zeer eenvoudig en snel worden geprogrammeerd.