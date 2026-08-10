HD Overall size L
Hogedruk beschermpak voor veilig werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar. Bijzonder lichtgewicht ontwerp dat comfortabel aanvoelt en uitstekende bewegingsvrijheid biedt.
Bij het werken met extreem hoge waterdrukken is het essentieel om beschermende maatregelen te nemen om het risico op letsel bij een ongeluk of ongeval te minimaliseren. Ons beschermende pak, dat bestand is tegen hoge drukken tot 1000 bar, beschermt gebruikers en derden betrouwbaar tegen de risico's van direct contact met de hogedrukwaterstraal. Het beschikt ook over reflectoren voor verbeterde zichtbaarheid en is slijtvast en snijbestendig, waterdicht, wasbaar en ademend. Het beschermende pak biedt uitstekende bewegingsvrijheid en is aangenaam licht van gewicht, waardoor het zeer comfortabel is om te dragen.
Kenmerken en voordelen
Speciale beschermingArmen en benen worden ook beschermd met duurzame beschermers. Reflectoren verbeteren de zichtbaarheid en verhogen de veiligheid.
Volledige veiligheidHogedrukbestendig tot 1.000 bar. Op elke plek. Volledig waterdicht o.a. EN 343 (klasse 3). Hoge slijtvastheid en snijweerstand.
Comfortabel om te dragenWeegt slechts 2,3 kg in maat M incl. beschermers. Aangenaam draaggevoel met grote bewegingsvrijheid. Ademend materiaal.
Specificaties
Technische gegevens
|Grootte
|L
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,2
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Toepassingen
- Optimale bescherming bij het werken met hogedrukwaterstralen tot 1000 bar.