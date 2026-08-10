Bij het werken met extreem hoge waterdrukken is het essentieel om beschermende maatregelen te nemen om het risico op letsel bij een ongeluk of ongeval te minimaliseren. Ons beschermende pak, dat bestand is tegen hoge drukken tot 1000 bar, beschermt gebruikers en derden betrouwbaar tegen de risico's van direct contact met de hogedrukwaterstraal. Het beschikt ook over reflectoren voor verbeterde zichtbaarheid en is slijtvast en snijbestendig, waterdicht, wasbaar en ademend. Het beschermende pak biedt uitstekende bewegingsvrijheid en is aangenaam licht van gewicht, waardoor het zeer comfortabel is om te dragen.