Gasket set with 9x O-rings for TR thread
Compatible machines
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/10 X Plus Classic Car
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 EX EB + Foam Classic A. E.
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 Cage Classic
- HD 7/14-4M Plus *AU
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De