Spare O-ring set
Replacement O-ring set for replacement of O-rings for diverse steam cleaner accessories.
Replacement O-ring set for replacement of O-rings for diverse steam cleaner accessories. Including safety lock, detail nozzle, extension, steam hose and iron connection. Useful spare part set for uninterrupted use.
Features and benefits
Rubber O-rings
- For replacing worn or lost washers of diverse steam cleaner accessories
- For sealing between nozzles
Specifications
Technical data
|Colour
|Black
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|200 x 125 x 30