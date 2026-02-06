Decalcifying Powder for Steam Cleaners RM 511 (6 x 17 g), 17g

Effectively descales steam cleaners and other hot-water devices, such as kettles and coffee machines – for long lifetimes and low energy use.

Specifications

Technical data

Packaging size (g) 6 x 17
Packaging unit (Piece(s)) 15
Weight incl. packaging (kg) 0.1
Dimensions (L × W × H) (mm) 205 x 125 x 20
Application areas
  • Descaler for Kärcher steam cleaners
  • Descaler for coffee machines, kettles etc.