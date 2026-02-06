Decalcifying Powder for Steam Cleaners RM 511 (6 x 17 g), 17g
Effectively descales steam cleaners and other hot-water devices, such as kettles and coffee machines – for long lifetimes and low energy use.
Specifications
Technical data
|Packaging size (g)
|6 x 17
|Packaging unit (Piece(s))
|15
|Weight incl. packaging (kg)
|0.1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|205 x 125 x 20
Compatible machines
Application areas
- Descaler for Kärcher steam cleaners
- Descaler for coffee machines, kettles etc.