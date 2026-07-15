Accesorio de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar.Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión.Con regulación de caudal

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 4,2
Accesorios
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