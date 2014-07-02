Accesorio de rociado con regulación de caudal (sin boquillas)
Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar.Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión.Con regulación de caudal
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|4
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